Выставка «Лучшие собаки России» с международными экспертами пройдет в Красногорске

С 15 по 16 февраля в «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет вторая ежегодная выставка собак «Лучшие собаки России / РКФ». Мероприятие организует Московский областной кинологический клуб «Лучшие собаки» при поддержке Российской кинологической федерации.
В этом году на выставке выступят чемпионы — десять лучших собак каждой породы по итогам рейтинга «Топ собака РКФ». Судить соревнования будут эксперты международного уровня. Также запланированы конкурсы для щенков и показательные выступления служебных собак Минобороны, МВД, МЧС, ФТС, ФСИН и Росгвардии.
Выставка открыта для всех желающих. Гости смогут посмотреть соревнования вживую или следить за прямой трансляцией на официальном сайте. На главном ринге выберут лучших представителей пород и главного победителя — «Лучший из лучших».
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