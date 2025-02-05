Выставка «Лучшие собаки России» с международными экспертами пройдет в Красногорске

С 15 по 16 февраля в «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет вторая ежегодная выставка собак «Лучшие собаки России / РКФ». Мероприятие организует Московский областной кинологический клуб «Лучшие собаки» при поддержке Российской кинологической федерации.

В этом году на выставке выступят чемпионы — десять лучших собак каждой породы по итогам рейтинга «Топ собака РКФ». Судить соревнования будут эксперты международного уровня. Также запланированы конкурсы для щенков и показательные выступления служебных собак Минобороны, МВД, МЧС, ФТС, ФСИН и Росгвардии.

Выставка открыта для всех желающих. Гости смогут посмотреть соревнования вживую или следить за прямой трансляцией на официальном сайте. На главном ринге выберут лучших представителей пород и главного победителя — «Лучший из лучших».