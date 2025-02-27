Выставка лоскутных изделий откроется в Электростали 1 марта
Областная выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья» откроется в Выставочном зале им. О. А. Коняшина в Электростали 1 марта. Проект проводят раз в два года уже почти 30 лет.
В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что выставка посвящена сохранению традиций лоскутного шитья и поддержке талантливых специалистов.
В мероприятии примут участие более 100 мастеров из 20 округов региона, которые представят свыше 300 авторских работ. На выставке продемонстрируют картины, панно, лоскутные одеяла и покрывала, одежду и аксессуары, выполненные в разных техниках.
Председателем жюри станет искусствовед, член Творческого Союза художников России Полина Зенкина. Победители и лауреаты получат памятные призы и дипломы.
На церемонии открытия выступит ансамбль баянистов «Русский тембр» Московской областной филармонии и солистка Юлия Пилипович.