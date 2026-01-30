Выставка «Любовью и единением спасемся» закроется на реэкспозицию 2 февраля

В Сергиевом Посаде продолжает работу выставка «Любовью и единением спасемся», посвященная преподобному Сергию Радонежскому и его роли в истории России. Посетители могут увидеть экспозицию в музейном комплексе «Конный двор» 31 января и 1 февраля. В понедельник, 2 февраля, выставка закроется на реэкспозицию, которая продлится около месяца.

Как отметил заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника по экскурсионно-просветительской работе Константин Морозов, очередное обновление позволит представить новые экспонаты и участников проекта.

Проект включает более 200 произведений XV — начала XXI века из более чем 15 федеральных и региональных музеев, а также частных коллекций. Обновленная экспозиция представляет малоизвестные произведения М. В. Нестерова из собрания Музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

Сергиево-Посадский музей-заповедник дополнил экспозицию редкими предметами из собственных фондов. Среди них — образ преподобного Сергия Радонежского с житием XVIII века из частной коллекции.

Режим работы музея в выходные дни: суббота — с 10:00 до 20:00, воскресенье — с 10:00 до 18:00. Возрастное ограничение: 12+.