Выставка лаковой миниатюры открылась в Лобне

В детской библиотеке города Лобня открылась выставка, на которой представлены работы молодых художников из Федоскинского института лаковой миниатюры. Экспозиция включает в себя произведения студентов и выпускников, продемонстрировавших свои проектные и дипломные работы.

На выставке «Я не художник, я только учусь» посетители могут увидеть произведения, выполненные в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Работы, представленные на выставке, отличаются не только техническим мастерством, но и индивидуальными подходами молодых авторов. Вдохновленные традициями, студенты создают композиции, отражающие их стремление к развитию собственного стиля.

Как отметила заместитель директора по научно-методической работе института Мария Ермакова, работы студентов среднего профессионального образования чаще всего представляют собой копии известных произведений, в то время как бакалавры стремятся создавать оригинальные композиции и развивать свою индивидуальность в искусстве.

На выставке представлены изделия, выполненные с использованием папье-маше, которые затем покрываются лаком и расписываются масляными красками. Также можно увидеть работы, выполненные в технике росписи по эмали. В целом, выставка позволяет познакомиться с результатами обучения будущих мастеров лаковой миниатюры и увидеть, как они развивают свои навыки, соединяя традиции с современными тенденциями в искусстве.