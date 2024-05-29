Выставка кукол началась в Лобне

Выставка «Мир куклы» началась Доме культуры «Луговая» в Лобне. На экспозиции представлено более 50 авторских кукол.

Посетители выставки смогут увидеть кукол разных видов — от классических текстильных до оригинальных, созданных с использованием природных материалов. Все они выполнены в разных стилях и техниках. Кукол создали участники кружка рукоделия «Завалинка».

Выставка открылась в преддверии Дня защиты детей в Доме культуры «Луговая» по адресу: Научный городок, 1Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».