Выставка «Кубатуры» открылась в Раменском

В Раменском историко-художественном музее открылась персональная выставка заслуженного художника России Виктора Неплюева под названием «Кубатуры». Экспозиция предлагает посетителям не только насладиться живописью, но и ознакомиться с керамическими изделиями и графическими работами автора.

Выставка посвящена многогранному творческому пути мастера, который начинал свою карьеру с работы дворником в студенческие годы. После получения образования Виктор Неплюев увлекся керамикой на Кузяевском фарфоровом заводе, а затем развил свой собственный стиль, став частью художественного объединения «Гжель». В рамках выставки представлены разнообразные работы художника: керамические изделия, картины и графические композиции. Как признается Виктор Неплюев, его тяга к искусству проявилась еще в детстве.

«Желание стать художником родилось изнутри. Я рисовал постоянно, это стало моей жизнью», — рассказал Виктор Неплюев.

Вход на выставку свободный.