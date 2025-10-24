Галерея «Каретный сарай» в Серпухове распахнула свои двери для посетителей фотовыставки «Крым — ощущение места». Этот проект, автором которого является член Союза фотохудожников России Елена Зубкова, предлагает зрителю взглянуть на Крымский полуостров глазами художника.

Экспозиция представляет собой собрание из более 30 фотографий, созданных Еленой Зубковой на протяжении последних двадцати лет.

«Это не просто документальные снимки крымских пейзажей, а скорее, попытка передать через объектив камеры глубокое эмоциональное восприятие и те непередаваемые чувства, которые вызывает этот удивительный край. Каждая фотография — это приглашение к диалогу с Крымом, к погружению в его историю и культуру», — сообщили организаторы.

Она является активным участником различных конкурсов и выставок. Для создания своих работ, фотограф использует цифровую технику и авторские объективы. Серпуховский историко-художественный музей активно развивает направление фотоискусства, реализуя ежегодный проект «Объектив России». Целью этого проекта является сохранение и популяризация фотонаследия региона. Уже третий год подряд музей проводит «Объектив России», организуя разнообразные тематические мероприятия, мастер-классы, лекции и выставки.