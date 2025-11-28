Выставка «Краски осени» открылась в Орехово-Зуеве

В стенах Орехово-Зуевской детской школы искусств имени Якова Флиера музыкальная гостиная преобразилась в галерею, где открылась выставка художественных произведений «Краски осени». Около 60 работ, выполненных учащимися отделения изобразительного искусства, украсили стены.

Особенность выставки заключается в возрастном диапазоне авторов: от самых юных, шестилетних художников, делающих свои первые мазки, до 15-летних подростков.

«Каждая картина — это неповторимый взгляд на золотое время года, его нюансы, настроения и очарование. В музыкальной гостиной собрались не только главные герои дня — юные художники, но и их родители, бабушки и дедушки, а также все те, кто ценит красоту и поддерживает развитие детского творчества», — сообщили организаторы.

Для гостей выступил ансамбль «Задоринка». Выставка «Краски осени» будет открыта для всех желающих до середины декабря. Двери Орехово-Зуевской детской школы искусств имени Якова Флиера открыты с понедельника по субботу, с 08:00 до 20:00.