Выставка «Край родной, навек любимый» открылась в Богородском округе

Открытие выставки Ногинского отделения Союза художников Подмосковья состоялось в просторном и уютном зале Ногинского центра культуры и творчества «Глухово». Выставку открыли в преддверии празднования Дня Богородского края.

Представлено декоративно-прикладное искусство, живопись, графика. В экспозиции приняли участие 23 автора.

В этот день зал с трудом смог вместить всех желающих. Атмосфера настоящего праздника на протяжении двух часов витала в зале. Настоящим украшением стало выступление полюбившихся солистов вокального коллектива «Поющие сердца» Лидии Котляковой и Светланы Мановицкой.

Выставка открыта, организаторы будут рады видеть всех желающих! Вход свободный. Выставка будет работать до первого октября.

Помимо этого, ногинские художники приготовили еще один сюрприз жителям и гостям округа. 27 августа в 17 часов в Ногинском Доме Художников состоится открытие выставки «Художники- городу», которая также приурочена ко Дню города.