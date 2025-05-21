Выставка кошек и собак пройдет в Звенигороде 24 мая

Традиционная выставка животных состоится около культурного центра Любови Орловой в Одинцовском городском округе. Мероприятие организовано при поддержке администрации Одинцовского городского округа и Общественной палаты Московской области и направлено на популяризацию ответственного отношения к домашним животным.

Гости выставки смогут познакомиться с бездомными животными, которые ищут новый дом. Понравившееся животное можно будет забрать бесплатно по договору ответственного содержания при наличии паспорта. Кроме того, участники выставки смогут поддержать приюты, принести корма для животных, игрушки и крупы.

В программе мероприятия запланирован благотворительный концерт с участием творческих коллективов и солистов Звенигорода. Гостей выставки также ожидают разнообразные мастер-классы от Гильдии творцов Подмосковья, ярмарка сувениров ручной работы и возможность погулять с собачками на поводке.