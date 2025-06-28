Выставка копий картин мировых художников открылась в Раменском
Вольные копии картин мировых художников, написанных мастерами из Подмосковья, открылась в туристско-информационном центре в Раменском. Посетители увидят «Крик» Эдварда Мунка, «Поцелуй» Густава Климта, «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Алжирские женщины» Пабло Пикассо и другие шедевры.
Основатель проекта «Вольных копий» и владелец частной коллекции картин — Дмитрий Хуртов.
«Это одно из направлений, которое мне интересно. Мне интересна культура и живопись. Трогает струны моей души», — сказал бизнесмен и общественный деятель.
На экспозиции представлена работа вольной копии и самого Дмитрия Хуртова — «Крик» Эдварда Мунка.
«Эту картину писал я сам. Она выполнена в контрастном стиле, то есть она фундаментально отличается от оригинала, но именно контраст привлекает мой глаз. Ребята, которые также участвовали в наших выставках и смотрели, тоже это очень отмечали», — добавил Дмитрий Хуртов.
Выставка открылась в туристско-информационном центре в Раменском. Экспозиция создана в рамках программы «Развитие творчества в Московской области», которая проходит на территории общественных пространств региона. Проект «Вольные копии по мотивам самых дорогих картин мира» направлен на популяризацию мировой живописи и развитие талантов российских художников.
«Очень интересная история. Мне сегодня было приятно в очередной раз прийти в наш туристско-информационный центр и увидеть, во-первых, что он живет, он востребован. Здесь проходят абсолютно разные выставочные проекты. Сегодняшний, мне кажется, не оставит никого равнодушным», — сказала председатель Раменской территориальной организации профсоюзов работников культуры Ольга Егорова.
Многие оригинальные произведения искусства находятся в закрытых коллекциях и музеях. Благодаря проекту Дмитрия Хуртова жители Подмосковья смогут насладиться талантом великих художников, не выезжая за пределы города. В Раменском выставка продлится до 20 июля.