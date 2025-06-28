Выставка копий картин мировых художников открылась в Раменском

Вольные копии картин мировых художников, написанных мастерами из Подмосковья, открылась в туристско-информационном центре в Раменском. Посетители увидят «Крик» Эдварда Мунка, «Поцелуй» Густава Климта, «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Алжирские женщины» Пабло Пикассо и другие шедевры.

Основатель проекта «Вольных копий» и владелец частной коллекции картин — Дмитрий Хуртов.

«Это одно из направлений, которое мне интересно. Мне интересна культура и живопись. Трогает струны моей души», — сказал бизнесмен и общественный деятель.

На экспозиции представлена работа вольной копии и самого Дмитрия Хуртова — «Крик» Эдварда Мунка.

«Эту картину писал я сам. Она выполнена в контрастном стиле, то есть она фундаментально отличается от оригинала, но именно контраст привлекает мой глаз. Ребята, которые также участвовали в наших выставках и смотрели, тоже это очень отмечали», — добавил Дмитрий Хуртов.