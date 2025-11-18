Выставка-конкурс «Воскресенская радуга» завершится 4 декабря

Московская областная выставка-конкурс «Воскресенская радуга» проводится в городском округе уже в 10-й раз. Учащиеся и преподаватели Воскресенской детской школы искусств активно посещают экспозицию и знакомятся с представленными работами.

Тема этого года выбрана «Моя Россия». Всего на конкурс поступило 417 работ учащихся из 64 детских художественных школ и школ искусств Подмосковья. Жюри уже определило победителей, чьи произведения представлены на выставке. Экспонаты выполнены в разнообразных техниках, представляющих различные виды изобразительного и прикладного искусства.

В процессе осмотра преподаватели помогают учащимся воспринимать содержание работы, различные средства выразительности, чувствовать и понимать настроение, переданное автором, характер, взаимосвязь художественных образов и жизненных явлений.

Выставка «Воскресенская радуга» продлится в ДК «Юбилейный» до 4 декабря и завершится торжественной церемонией награждения участников и победителей.