Выставка-конкурс картин «Мое родное Подмосковье» пройдет в Химках 26 января

Областную выставку-конкурс «Мое родное Подмосковье» организуют на базе Центральной детской школы искусств в Химках. Стены учреждения украсят свыше 100 работ воспитанников художественных студий из 20 городов региона.

Представленные на выставке картины выполнены в различных художественных техниках: от гуаши и акварели до батика. Познакомиться с экспозицией можно будет с 26 января. Открытие состоится в 15:00 по адресу: улица Чапаева, дом № 6.

«Выставка станет для учеников важным этапом в творческом пути, ведь здесь каждый юный художник может увидеть свои работы в окружении произведений сверстников, сравнить стили и подходы, а также пообщаться с профессионалами», — поделилась директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Оценивать работы участников конкурса будут ведущие художники и педагоги Московской области, в их числе и Мария Семенова — Заслуженный работник культуры Подмосковья, профессор и член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования.

Выставка продлится до 28 февраля. Она открыта для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.