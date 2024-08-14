Выставка «Коллеги 2024» открылась в историко-культурном центре в Видном

В историко-культурном центре в Видном открылась выставка «Коллеги 2024». На ней представили работы студентов, выпускников и преподавателей кафедры дизайна Московского регионального социально-экономического института.

Выставка продемонстрировала разнообразие творческих направлений: живопись, рисунок, арт-объекты, авторские игрушки и книги. Посетители смогли увидеть как работы состоявшихся дизайнеров, так и проекты студентов-первокурсников. Многие из выпускников, ставших преподавателями университета, также представили свои творения.

«Мы гордимся нашими работами, так как студенты традиционно выполняют проекты и выпускные квалификационные работы на заказ, и все заказчики остаются довольны», — отметила исполняющая обязанности заведующего кафедрой дизайна Оксана Макеева.

Выставка продолжит работы до 1 сентября.

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