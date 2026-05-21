Выставку «Когда же наступит завтра?» откроют в музее «Новый Иерусалим»

31 мая в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», расположенном в городе Истра Московской области, начнет работу выставка абстрактной живописи «Когда же наступит завтра?». Эта выставка — часть благотворительного проекта «Дети Солнца», который реализуется при поддержке Международного общественного фонда «Российский фонд мира».

На выставке будет представлено 25 полотен, созданных в соавторстве воспитанников детских домов и интернатов из России и Республики Беларусь вместе с профессиональным художником-абстракционистом Сергеем Дасом.

Проект «Дети Солнца» стартовал в 2018 году и за это время был реализован в 14 регионах России и 5 регионах Республики Беларусь. За это время было создано более 700 полотен. Проект предоставляет уникальную возможность детям с ограниченными возможностями здоровья выразить себя через абстрактное искусство. Программа включает арт-терапию, выставки, посещение музеев и общение с художниками.

Название выставки «Когда же наступит завтра?» взято от одной из представленных работ. По мнению авторов экспозиции, в этом вопросе заложена сложная палитра чувств: нетерпение, тревожность и одновременно живая надежда. Эти эмоции полностью соответствуют сути проекта.

Музей «Новый Иерусалим» принимает выставку проекта «Дети солнца» уже во второй раз. Первая экспозиция прошла в 2021–2022 годах. Новый проект подчеркивает последовательную поддержку музеем социально значимых инициатив на стыке искусства и терапии.

