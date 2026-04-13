Выставка ко Дню памяти жертв геноцида пройдет в Серпухове

С 13 по 20 апреля в Серпухове запланирована серия мероприятий на территории парка имени Олега Степанова. Гостей ждут занятия на свежем воздухе, творческие встречи и тематическая программа, посвященная важной исторической дате.

МАУК «Парки Серпухова» подготовили для жителей и гостей города насыщенную неделю в одном из центральных парков округа. В расписание вошли шесть регулярных событий, ориентированных на разные возрастные группы и интересы. Посетители смогут принять участие в скандинавской ходьбе, развлекательных программах и творческих мастер-классах.

Особое внимание уделено дате 19 апреля. В этот день в парке имени Олега Степанова состоится программа, посвященная Дню памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Организаторы подчеркивают, что главная цель — сохранить историческую правду и напомнить о судьбах мирных жителей, пострадавших в тот период.

В рамках памятной программы в 15:00 начнется акция «Общая память», одновременно пройдет урок памяти «Он был в Дахау». Спустя несколько минут откроется выставка «Без срока давности», где представят материалы о трагических страницах истории.

«Мы хотим, чтобы люди не только активно проводили время, но и не забывали о событиях, которые сформировали нашу историю», — отметили представители учреждения.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к программе и провести время с пользой в атмосфере живого общения и культурного досуга.