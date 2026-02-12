Выставка ко дню памяти Федора Достоевского пройдет в Зарайске

Округ 13 февраля станет местом притяжения для ценителей творчества Федора Достоевского. Музей-усадьба «Даровое», где писатель провел значительную часть своего детства и юности, готовится к памятному мероприятию, посвященному 145-й годовщине со дня его ухода из жизни.

«Это событие, носящее не только мемориальный, но и просветительский характер, призвано напомнить о глубине гения и его влиянии на мировую культуру. Торжества начнутся в 11:00 с проникновенной церемонии возложения цветов к памятнику великому классику», — сообщили организаторы.

Сразу после этого в флигеле усадьбы «Даровое» состоится открытие новой выставки «Спасительные воспоминания детства. К 150-летию рассказа «Мужик Марей». Эта экспозиция — не просто коллекция графических работ или рукописей. Организаторы обещают представить глубокое исследование, которое позволит посетителям соприкоснуться с истоками творчества Достоевского, понять, как детские впечатления, пережитые в «Даровом», сформировали его мировоззрение и отразились в произведениях. Вход на мероприятие свободный.