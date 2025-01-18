Выставка ко Дню освобождения от фашистских захватчиков открылась в Можайске

В преддверии памятной даты, 17 января, в Можайской библиотеке открылась выставка фотографий и военных экспонатов, посвященная освобождению города. Посетители могут увидеть уникальные снимки, запечатлевшие Можайск в годы войны: от кадров, сделанных немецкими корреспондентами во время оккупации, до фотографий боев за освобождение и первых дней после Победы.

20 января — особенная дата для жителей Можайска. В этот день, 83 года назад, Красная армия освободила город от немецкой оккупации, что стало важным этапом в Великой Отечественной войне. В честь этого события одна из улиц города носит название 20-го Января, напоминая о подвиге советских солдат и значении этого дня для всей страны.

Экспозиция включает не только фотографии, но и подлинные артефакты времен войны: солдатские каски, штыки, фляжки, лопатки, гильзы и другие предметы, которые хранят память о героических событиях.

Выставка уже привлекла внимание школьников — две экскурсии учащихся успели познакомиться с историей своего города и услышать рассказы о тяжелых испытаниях и героизме его защитников.

Экспозиция будет открыта для посещения до середины февраля. Жители и гости города могут увидеть ее с 10:00 до 18:00 со вторника по субботу. Это уникальная возможность прикоснуться к истории родного края и отдать дань памяти тем, кто сражался за свободу и мир.