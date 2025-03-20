Выставка картин животных открылась в Щелкове

В выставочном зале «Галлерея» Историко-художественного музея открылась выставка «Zoo-графика», посвященная миру животных. Центральными героями картин стали представители фауны, запечатленные заслуженным художником Российской Федерации Ириной Маковеевой.
Уникальность выставки заключается в особом подходе автора к творческому процессу: все животные и птицы, изображенные на картинах, написаны с натуры в зоопарках и заповедниках по всему миру. Художница часто путешествует и переносит на холст самых необычных обитателей нашей планеты. На ее работах встречаются животные из разных уголков мира.
Ирина Маковеева удостоена золотой медали Союза художников России, Серебряной медали академии художеств, Бронзовой медали Салона в Париже, а также она трижды становилась лауреатом международного конкурса «Образ жизни». Выставка продлится до 27 апреля.
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