Выставка картин «Земные небеса. Протофлексы» откроется в Химках 4 октября

Художник предлагает зрителям погрузиться в мистическую атмосферу через свои произведения — коллекцию из 19 работ, посвященных самым важным вопросам жизни: «Кто мы?» и «Куда идем?», при этом каждая работа наполнена глубоко личным восприятием цвета и создавалась в разных жизненных обстоятельствах.

Произведения Александра Белугина являются признанными шедеврами: они хранятся в Эрмитаже, а также в музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру. Эта выставка — уникальная возможность приобщиться к таинственному миру художника и его творчеству.

Вернисаж будет открыт для посещения до 9 ноября. Вход свободный и без возрастных ограничений. Комплекс «Артишок» работает ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Адрес комплекса: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а.