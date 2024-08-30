Выставка картин Виктора Корсакова началась в Коломне

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» открылась выставка «По городам и весям». На ней представлены живописные работы заслуженного художника России Виктора Корсакова. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что экспозиция включает произведения, созданные художником во время пленэрных поездок за последние 20 лет.

Центральное место в творчестве Корсакова занимают старые русские города, а также неизведанные уголки природы, которые художник запечатлевает в своих работах. Отмечается, что впечатления, полученные в поездках, обогащают его живопись новыми акцентами, способствуя совершенствованию мастерства.

Персональные выставки Корсакова неизменно привлекают внимание, ведь он продолжает удивлять зрителей новыми гранями своего искусства. Выставка в Коломне завершится 25 сентября 2024 года. С подробностями ее проведения можно ознакомиться на сайте галереи.

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