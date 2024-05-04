Выставка картин учеников художника Артура Ли открылась в Пушкино | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 12:52 Выставка картин учеников художника Артура Ли открылась в Пушкино Источник фото: Ольга Шеметова

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В Пушкино открылась выставка работ непрофессиональных художников. Ученики мастера Артура Ли представили на суд публики более 200 своих картин.

Начинающие живописцы от 16 до 80 лет преимущественно работают в технике масляной живописи, создавая пейзажи и тематические композиции.

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По словам члена союза художника Артура Ли, идея открыть свою студию в Пушкино появилась не случайно, ведь помимо спокойствия, чистого воздуха и красивейшей природы, в город очень легко добраться из Москвы.

«Занятия проходят три раза в неделю, студийцы не только местные — приезжают художники из Москвы, Сергиева Посада, Софрино, Королева, Мытищ. Сейчас в Доме художника проходит наша итоговая выставка, на которой представлены пейзажи, натюрморты, портреты, а также лирические, творческие и учебные композиции, написанные в разные годы», — рассказал Ли.

На выставке собраны самые удачные композиции начинающих художников — это итог десятилетней кропотливой работы мастера и его учеников.

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