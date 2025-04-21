Выставка картин участников «Активного долголетия» открылась в Ногинске

Выставка картин изостудии «Радуга» открылась в Центре культуры имени Григория Васильевича Калиниченко в Ногинске. Здесь представили работы руководителя студии Натальи Воспенниковой и ее семнадцати учеников — участников проекта «Активное долголетие».

С открытием выставки художников поздравили директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Богородский» Ольга Гамага, а также депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова.

Солисты вокального коллектива «Богородские напевы» Лидия Котлякова и Светлана Моновицкая подарили присутствующим творческие номера.

Выставка уникальна тем, что на ней представлены работы не профессиональных художников, а обычных людей, живущих с нами по соседству, искренне любящих искусство и создающих на своих полотнах настоящую красоту.

«Сердечно поздравляю наших дорогих долголетов с этим творческим успехом. Их вдохновение, жизнерадостность и активность — залог новых ярких проектов и мероприятий в будущем», — отметила депутат Богородского округа Ольга Попова.

Выставка будет работать до 19 мая.