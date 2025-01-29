Выставка картин Татьяны Земцовой открылась в Ногинске

В Ногинской детской художественной школе открылась выставка акварельных портретов, созданных Татьяной Земцовой. Она уже много лет преподает в школе, поэтому проведение экспозиции именно на этой площадке стало символичным событием.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили заместитель начальника Управления культуры Богородского округа Алла Боднарюк и директор Ногинского музейно-выставочного центра Ирина Баранова. Они подчеркнули исключительное мастерство автора и редкость подобных выставок. Гости отметили, что каждая работа наполнена профессионализмом и душевным теплом.

Татьяна Земцова — член Союза художников Подмосковья, талантливый педагог и опытный методист. Она преподает такие дисциплины, как «Живопись», «История изобразительного искусства», «Графическая композиция» и «Рисунок». Она окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной по специальности «Интерьер и оборудование. Художник по проектированию мебели». Благодаря ее профессионализму многие ученики успешно поступают в ведущие профильные вузы Москвы и Подмосковья — только в прошлом году студентами стали 11 выпускников.

Выставка акварельных портретов Татьяны Земцовой — это уникальная возможность увидеть работы мастера, которые поражают тонкостью исполнения и глубиной образов. Экспозиция станет настоящим подарком для всех ценителей изобразительного искусства.