Выставка картин стрит-арт-художника Бориса Макарова открылась в Дубне

Стрит-арт-художник Борис Макаров открыл новую экспозицию в зале библиотеки семейного чтения. Он изобразил на картинах узнаваемые и знаковые места Дубны.
На полотнах — старая гостиница, велосипедисты на зеленой улочке в Институтской части, ротонда на набережной. Все 20 работ — отсылка к 1970-м годам, когда по улицам Дубны ездили элегантные машины, а научные открытия привлекали выдающихся и творческих личностей.
Борис Макаров рисует картины с особым чувством. Посетители выставки узнают, как сильно художник любит этот город, который красив и оригинален.
Экспозиция «Дубненские мотивы» будет открыта в течение месяца.
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