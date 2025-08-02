Выставка картин стрит-арт-художника Бориса Макарова открылась в Дубне

Стрит-арт-художник Борис Макаров открыл новую экспозицию в зале библиотеки семейного чтения. Он изобразил на картинах узнаваемые и знаковые места Дубны.

На полотнах — старая гостиница, велосипедисты на зеленой улочке в Институтской части, ротонда на набережной. Все 20 работ — отсылка к 1970-м годам, когда по улицам Дубны ездили элегантные машины, а научные открытия привлекали выдающихся и творческих личностей.