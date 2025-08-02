Выставка картин стрит-арт-художника Бориса Макарова открылась в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Стрит-арт-художник Борис Макаров открыл новую экспозицию в зале библиотеки семейного чтения. Он изобразил на картинах узнаваемые и знаковые места Дубны.

На полотнах — старая гостиница, велосипедисты на зеленой улочке в Институтской части, ротонда на набережной. Все 20 работ — отсылка к 1970-м годам, когда по улицам Дубны ездили элегантные машины, а научные открытия привлекали выдающихся и творческих личностей.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна
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Борис Макаров рисует картины с особым чувством. Посетители выставки узнают, как сильно художник любит этот город, который красив и оригинален.

Экспозиция «Дубненские мотивы» будет открыта в течение месяца.

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