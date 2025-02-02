Выставка картин Шкуратова «Волшебное Рождество» завершилась в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск завершилась выставка полотен художника Дмитрия Шкуратова. Сюжеты его картин похожи на сказку, многие из них мастер посвятил городу.

Дмитрий Шкуратов не только художник, он еще поэт, актер и музыкант. Жители Воскресенска хорошо его знают. Дмитрий с детства увлекался гравюрами, позднее трудился художником-оформителем на химкомбинате. Сейчас его работы часто украшают Дворец культуры «Химик».

«Калякал с детства, сколько себя помню, отличался карикатурами, пользовался успехом в школе», — поделился воспоминаниями художник Дмитрий Шкуратов.

В экспозиции представили картины разных лет, но во всех работах прослеживается неповторимый авторский стиль мастера.

«Такая добрая детская энергетика, я бы так сказала. Он добрый человек сам по себе, мы его очень любим», — отметила руководитель Творческого союза воскресенских художников «АРТ-движение» Наталья Черникова.

По словам одного из жителей Воскресенска Дениса Суконнова, сюжеты картин Дмитрия Шкуратова похожи на сказку: и персонажи, и дома.

«Порой в жизни не удается увидеть это вокруг. Дмитрий это передал, настроение становится сказочным», — добавил он.