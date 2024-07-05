Выставка картин с видами Мытищ началась в галерее искусств

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Экспозиция картин художника Николая Мохового стартовала в Мытищах. Здесь представлены 70 картин, часть из них посвящена городскому округу.

Николай Моховой — выпускник художественной школы имени Е. А. Кольченко, института имени В. И. Сурикова и Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Также художник — инвалид детства по слуху.

Увлечение живописью сформировало восприятие мира Николая. Мама художника отмечает у него наличие особого авторского стиля. По словам автора картин, вдохновение он черпает из пейзажей и фантазий. Выставка в галерее искусств Мытищ будет работать до 28 июля.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Отметим, что картины Николая Мохового сегодня представлены не только на российских, но и на международных выставках. Художник планирует создать серию картин, посвященную храмам Подмосковья.

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