Выставка картин с видами Мытищ началась в галерее искусств

Экспозиция картин художника Николая Мохового стартовала в Мытищах. Здесь представлены 70 картин, часть из них посвящена городскому округу.

Николай Моховой — выпускник художественной школы имени Е. А. Кольченко, института имени В. И. Сурикова и Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Также художник — инвалид детства по слуху.

Увлечение живописью сформировало восприятие мира Николая. Мама художника отмечает у него наличие особого авторского стиля. По словам автора картин, вдохновение он черпает из пейзажей и фантазий. Выставка в галерее искусств Мытищ будет работать до 28 июля.