Выставка картин с южными пейзажами открылась в Дмитровском кремле

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Ароматы юга». В экспозиции представлены живописные работы заслуженных художников России Сергея и Максима Сидоренко. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидят более 30 работ, вдохновленных южными регионами России в разные годы. На полотнах — великолепные пейзажи, которые сполна передают атмосферу жарких, живописных городов.

Выставка будет работать до 8 декабря.

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения являются объектами культурного наследия России.

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