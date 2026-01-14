Выставка картин «Русская зима» открылась в Жуковском

«Тамара Харченко — признанный мастер реалистического направления. В ее работах зимняя природа предстает не суровой и холодной, а уютной и поэтичной. Посетители увидят серию пейзажей, воспевающих тишину русской деревни: заснеженные избы, спящий под белым покровом лес и виды из окна, где на фоне инея алеют гроздья рябины, привлекая зимних птиц», — отметили организаторы.

Особое место в залах занимают натюрморты. Один из центральных экспонатов — изображение комнатного цветка, расцветающего на подоконнике вопреки морозам. Творчество жуковской художницы давно вышло за пределы Московской области. Полотна Тамары Харченко украшают коллекцию Консульства Египта, а также находятся в частных собраниях по всему миру — от Исландии и Швейцарии до США и Израиля.

Выставка продлится до 31 января. Адрес: улица Советская, дом № 6. Вход свободный.