Выставка картин Репина откроется в Солнечногорске 16 мая | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:06 Выставка картин Репина откроется в Солнечногорске 16 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Выставка «Пушкинский заповедник в работах Репина» откроется в усадьбе Тараканово государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока в Солнечногорске 16 мая. Ее приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, посетители выставки смогут увидеть уникальные деревенские и усадебные пейзажи заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Николаевича Репина.

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Также на выставке представят живописные и графические произведения художника из фондов Пушкинского заповедника.

Выставка продлится до 9 июля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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