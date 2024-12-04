Выставка картин пианиста Игоря Бриля открылась в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске прошло торжественное открытие выставки картин пианиста и композитора профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, народного артиста России Игоря Бриля «Джаз на холсте». Неизвестный Игорь Бриль». Вечер состоялся в рамках культурно-просветительского проекта «Искусство, объединяющее мир» и был посвящен 80-летию артиста.

Жители Воскресенска знакомы с творчеством Игоря Бриля. Он неоднократно выступал на сценах Большого и Малого залов Дворца культуры. Вечер открыла режиссер заслуженный работник культуры Московской области Светлана Белоус. Она рассказала о деятельности пианиста, его наставниках и жизненном пути.

Игорь Радоман нарисовал портрет Бриля, который хранился в частной коллекции. Дочь Ирина Радоман разрешила использовать его на выставке.

Руководитель художественной студии во Дворце культуры «Химик» Ольга Катасонова отметила высокий уровень живописи Игоря Бриля. Вместе со своей ученицей педагог продемонстрировала похожую направленность в живописи, иллюстрируя музыкальные произведения, прозвучавшие в программе вечера.

Торжественное открытие сопроводили музыканты эстрадно-джазового оркестра «Колледж-Бэнд» Первого Московского областного музыкального колледжа под руководством Александра Дмитриева. Зрители оставили теплые впечатления в книге отзывов и получили автографы от Игоря Бриля.

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