Выставка картин педиатра из деревни Новой открылась в Волоколамском кремле

Ольга Толпова открыла свою персональную выставку «Искусство видеть красоту» в Волоколамском кремле. Она долгое время работала по специальности врачом-педиатром, а начала творить на занятиях в доме культуры в селе Теряево.

Ольга Толпова в детстве рисовала стенгазеты и карандашом писала портреты подруг. Она забросила творчество, когда у нее появилась семья. Все изменилось, когда Ольга переехала из Москвы в Новую деревню Волоколамского округа. Девушка начала ходить в изо-студию.

«Меня снова потянуло на творчество, пришло вдохновение, и я взялась за кисти и краски. Это был такой душевный порыв», — рассказала Ольга Толпова.

Ольга оттачивала мастерство и изучала различные техники живописи. Теперь она поделилась картинами со всеми желающими.

«На моей выставке представлено 53 работы. Все они были сделаны в последние годы. Здесь и игрушки, которые я научилась делать также на кружке в сельском клубе», — добавила Ольга.

Помимо этого, на выставке представлены пять работ в батике. Их исполнили профессиональные художницы Юлия и Виктория Габерман.

Ольга Толпова посвятила первую персоналию любви и красоте окружающего мира.

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