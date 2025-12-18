Выставка картин Павла Радимова открылась в Зарайске

В историческом центре округа, в выставочном зале Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника в Зарайском кремле, открылось новое художественно-культурное пространство — выставка картин и рукописей живописца и литератора Павла Радимова.

Эта уникальная экспозиция посвящена одному из последних руководителей Товарищества передвижников, человеку, чья жизнь и творчество отражали ключевые изменения в истории русской художественной мысли первой половины XX века.

«Павел Радимов родился в семье священнослужителей в Рязанской губернии и вырос в провинции, впитывая в себя красоту окружающей природы и особое отношение к земле, ставшее основой его творчества. Получив первоначальное образование в Зарайске, будущий художник продолжил обучение в Казанском университете, где впервые проявил свой талант к рисованию. Вскоре его заметили крупные фигуры отечественного искусства — Илья Репин и Василий Поленов, пригласившие молодого автора присоединиться к знаменитому товариществу передвижников», — сообщили организаторы.

Творческое наследие Радимова отличается широким диапазоном жанров и мотивов. Помимо мастерски исполненных реалистичных пейзажей, наполненных теплом русской деревни и тонким чувством цвета, он обращался и к городскому пространству, создавая яркие образы промышленных районов. Особое место занимают пейзажи сельской местности, запечатленные художником в путешествиях по Центральной России.

Среди произведений Радимова выделяется и его литературное творчество: поэзия, представленная такими книгами, как «Земная риза» и «Деревня». Выставочная коллекция включает работы из частных собраний потомков художника, фонда Музей-заповедника «Абрамцево» и коллекций Коломенско-Зарайского музейного комплекса.