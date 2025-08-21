Выставка картин открылась в музее Наро-Фоминска

В Верейском историко-краеведческом музее распахнула свои двери новая выставка картин. В экспозиции представлены работы пятнадцати художников.

Посетители выставки смогут совершить путешествие по страницам верейской жизни, запечатленным на полотнах.

«Художники передали на холсте атмосферу города, отразив всю палитру его красок и настроений. От умиротворяющих черничных сумерек декабрьского вечера до ослепительного сияния июльского солнца, от бурного весеннего разлива реки Протвы до нежных предпасхальных переливов света — в каждом произведении искусства ощущается живое дыхание Вереи», — сообщили организаторы.

Особое место в экспозиции занимают портреты. Каждый из них — это не просто изображение человека, а целая история, рассказанная красками и эмоциями.

Традиция проведения августовских вернисажей в Верее берет свое начало еще со времен первого директора музея Бориса Морозова. Он посвятил свою жизнь развитию художественного образования в городе, вел уроки рисования и преподавал в местной изостудии, воспитывая новое поколение художников.