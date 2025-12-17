Выставка картин открылась в детской библиотеке Фрязина

В стенах детской библиотеки Фрязина состоялась торжественная церемония открытия выставки произведений местной художницы Вероники Исайчевой, которая является членом Союза художников Московской области и клуба художников Фрязина. Экспозиция посвящена зимней тематике и призвана погрузить зрителей в атмосферу снежного сезона.

«Посетители выставки имеют возможность насладиться разнообразием художественных техник и стилей. Среди представленных полотен зрители увидят картины, выполненные в технике акварели, а также живописные произведения, передающие глубину и насыщенность зимних пейзажей. Каждый посетитель найдет картину, близкую именно ему, ведь представленные сюжеты варьируются от спокойных сельских мотивов до ярких городских видов», — сообщили организаторы.

Данная выставка проводится в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье». Организаторы подчеркнули доступность мероприятия: оно открыто для всех желающих бесплатно, без возрастных ограничений. Посещение возможно вплоть до 25 января включительно по адресу: улица Центральная, дом № 23.