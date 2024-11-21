Выставка картин об истории Советского Союза и России открылась в Подольске
В Подольском доме художников открылась выставка «Россия. Связь поколений». Она будет работать для посетителей до 30 ноября.
В выставке приняли участие более 20 художников, в том числе именитых.
«Историческая тема всегда была самой сложной в „Академии художеств“, потому что передает не только действия на бытовом уровне, но и дух времени, а дух времени — самое сложное, что можно сделать в изобразительном искусстве», — объяснила председатель Подольского городского отделения художников России Лариса Давыдова.
Одна из тем экспозиции — Великая Отечественная война. Цикл «Опаленные войной» представил Виктор Павлов. Он выполнил картины в технике графики-монохрома, а образы брал с ретрофотографий.
«Сам я на войне не был, но это все по воспоминаниям моего отца», — поделился заслуженный художник России Виктор Павлов.
На выставке представлено 46 работ, включая живопись, графику и скульптуру. Особое внимание посетителей привлекли два больших полотна: «Башня» и «Интерьер Спасо-Преображенского собора».
«Это работы из серии „Соловецкие острова“. Работаю над ними с 1968 года, когда я впервые посетил Соловецкие острова. Кто там побывал один раз — не остается равнодушным. Есть какая-то волшебная сила. Вся история России отражается в истории этих островов», — уточнил заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Олег Арадушкин.
Самой старшой художнице через два месяца исполнится 97 лет. Римма Николаевна Тихонова предпочитает работать с акварелью.
«Выставка очень удалась, хорошая экспозиция. Я второй раз на ней. Я считаю — замечательные все работы», — сказала заслуженный художник России Римма Тихонова.
Коллектив художников в Подольске начал складываться еще 78 лет назад. В наше время экспозиция именитых авторов — всегда событие в мире искусства.
«Жемчужиной в короне города трудовой доблести Подольска, на мой взгляд, является художественное наследие, воплощенное в ИЗО искусстве. Сегодняшняя выставка „Россия. Связь поколений“, которая состоит из работ художников, чьи произведения украшают лучшие музеи России и страны, — уникальный подарок для подольчан», — сказала заместитель руководителя управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Подольск Евгения Блинова.
Выставка продлится до 30 ноября. Вход на экспозицию свободный.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».