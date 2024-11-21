Выставка картин об истории Советского Союза и России открылась в Подольске

В Подольском доме художников открылась выставка «Россия. Связь поколений». Она будет работать для посетителей до 30 ноября.

В выставке приняли участие более 20 художников, в том числе именитых.

«Историческая тема всегда была самой сложной в „Академии художеств“, потому что передает не только действия на бытовом уровне, но и дух времени, а дух времени — самое сложное, что можно сделать в изобразительном искусстве», — объяснила председатель Подольского городского отделения художников России Лариса Давыдова.

Одна из тем экспозиции — Великая Отечественная война. Цикл «Опаленные войной» представил Виктор Павлов. Он выполнил картины в технике графики-монохрома, а образы брал с ретрофотографий.

«Сам я на войне не был, но это все по воспоминаниям моего отца», — поделился заслуженный художник России Виктор Павлов.

На выставке представлено 46 работ, включая живопись, графику и скульптуру. Особое внимание посетителей привлекли два больших полотна: «Башня» и «Интерьер Спасо-Преображенского собора».

«Это работы из серии „Соловецкие острова“. Работаю над ними с 1968 года, когда я впервые посетил Соловецкие острова. Кто там побывал один раз — не остается равнодушным. Есть какая-то волшебная сила. Вся история России отражается в истории этих островов», — уточнил заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Олег Арадушкин.