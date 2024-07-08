Выставка картин о семье и родине откроется в музее Мытищ

Виктор Шилов получил благодарность городского округа Мытищи за вклад в развитие культуры и искусства. Художник говорит, что на создание картин его вдохновила любовь.

«Любовь к родине, к матери, к людям, к природе. Одна из моих самых любимых картин называется „Благословление“. Она посвящена моей маме. Это очень актуально в Год семьи. Я был десятым ребенком в семье и благодарен матери за ее заботу и тепло. В жизни человека все начинается с родителей и все, что в нас есть хорошего, это благодаря их стараниям», — рассказал Шилов.

Выставка работает в Мытищинском историко-художественный музее до 25 августа.

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