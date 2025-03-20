Выставка картин о России в японской технике откроется в Химках 21 марта

Выставка «О России с любовью» откроется в арт-галерее «МОСТ». Жители и гости города увидят на картинах российские сюжеты в японской тушевой живописи — суми-э и бокусайга.

Японская техника суми-э выполняется тушью на рисовой бумаге с помощью круглых и плоских кистей. Идея исходит от множества соприкосновений двух культур. Страны объединяют тонкое чувство гармонии, любовь к природе, гостеприимство и многое другое. На выставке представят работы мастеров школ тушевой живописи, лауреатов и дипломантов международных выставок в России, Японии и Испании.

Также в арт-галерее откроется выставка кукол в традиционных костюмах «Русская царевна». Вокальные номера исполнит лауреат международной экспозиции в Токио Марина Баженова. Организаторы подготовили музыкальный номер с игрой на русских гуслях, а в завершении — подарки гостям.

С русско-японской живописью может ознакомиться любой желающий. Открытие пройдет 21 марта в 17:00. Выставка будет работать до 30 марта.