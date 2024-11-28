Выставка картин «Неслучайные штрихи» открылась в Ногинске

Персональная выставка графики Екатерины Картамышевой открылась в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». В своих графических работах автор отдает предпочтение смешанной технике, которая позволяет добиваться особой художественной выразительности.

Художница Екатерина Картамышева использует мягкие материалы: пастель, уголь, соус, тушь, белила. Автор спешит поделиться со зрителем своими наблюдениями во время прогулок по улочкам Ногинска. Любимый жанр — городской пейзаж. Частый мотив — старая сохранившаяся архитектура, всего зрителям представлено 22 полотна: «Тихвинская церковь», «Переулок в Ногинске», «Ветхий дом», «Зимний дворик в Ногинске» и другие.

Екатерина Сергеевна родилась в Самарской области. С девяти лет увлекается искусством. После 11-го класса решила продолжить художественное образование. В 2008 женщина переехала в Балашиху. В настоящее время преподает «Изобразительное искусство» в поселке Зеленый Богородского городского округа.

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