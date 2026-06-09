Выставка картин Натальи Аролович открылась в Ногинске

Открытие экспозиции «Про кошек» прошло в культурном центре «Красный Электрик». Выставка будет открыта для посещения до 31 июля.

Наталья Аролович — талантливая художница, член Ногинского отделения Союза художников Подмосковья. В персональной экспозиции женщина представила серию портретов своих любимцев и кошек знакомых.

Открытие прошло в душевной и трогательной обстановке. Это не просто картины, а истории о характере, повадках и неповторимой красоте каждого питомца. Холсты словно хранят в себе теплоту, озорство и загадочную грацию кошек.

С приветственными словами выступили депутат окружного Совета депутатов Олег Пушенок и председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич.

Наталья Аролович рассказала, что все кошки, изображенные на картинах, — ее воспитанники. Особенно гостей тронула история мейн-куна по кличке Торик, которого она спасла. Котенка привезли из Донецка — художница спасла ему жизнь. Она увидела объявление, откликнулась, ночью поехала на железнодорожный вокзал, забрала переноску и привезла питомца домой.

Перед гостями выступили руководитель вокального клуба «Поющие сердца» Светлана Щербакова, а также Матвей Петрушин. Организаторы выставки уверены, что она подарит посетителям много положительных эмоций.