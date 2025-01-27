Выставка картин народного художника России Абакумова откроется в Коломне

В Коломне обновят выставку под открытым небом на улице Яна Грунта. Там появится экспозиция, посвященная творчеству народного художника России, почетного гражданина Коломны Михаила Абакумова.

Очередная выставка проекта «Стрит-АРТ» откроется на улице Яна Грунта 7 февраля.

«На выставке будут представлены репродукции произведений, в которых коломенский художник следует традициям реалистической школы. Уверены, что произведения Михаила Абакумова в экспозиции под открытым небом не оставят равнодушными не только специалистов и знатоков современной живописи, но и простого зрителя», — сказали организаторы проекта.

Михаил Абакумов — один из лучших художников в России. Бесплатная выставка откроется в Коломне в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Она будет работать до 30 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.