Выставка картин на морскую тематику откроется в Серпухове 11 июня

В Каретном сарае Серпуховского историко-художественного музея 11 июня стартует уникальная выставка «Море великих.От Айвазовского до Кандинского». Она посвящена морской тематике в искусстве XIX–XX веков.

Монтаж экспозиции начался 5 июня. Выставка представит более 70 произведений свыше 30 художников, среди которых Иван Айвазовский, Алексей Щедрин, Лагорио, Василий Поленов и другие.

Она объединит работы как академистов, так и авангардистов, предлагая посетителям путешествие по морям и океанам искусства. Картины раскрывают не только красоту водной стихии, но и глубокие философские размышления о жизни и человеке.

«Море великих» — межмузейный проект, в котором участвуют восемь музеев и два частных собрания, включая Третьяковскую галерею, Русский музей, Государственный Эрмитаж и фонд Серпуховского музея.

Выставка будет открыта для посетителей с 11 июня по 11 января. Без возрастного ограничения.