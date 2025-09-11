Выставка картин московской художницы откроется во Фрязине

Фрязинский Центр культуры и досуга «Факел» распахнет свои двери, представляя персональную выставку московской художницы Елены Гражевской. Подготовка к открытию, намеченному на 11 сентября, вышла на финишную прямую: завершен монтаж экспозиции, призванной погрузить зрителей в мир тонких акварельных переливов и живописной детализации.

Сегодня в 17:00 у фрязинцев появится возможность лично познакомиться с Еленой Гражевской, выпускницей и преподавателем Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Художница сама проведет экскурсию по своей выставке, поделившись секретами мастерства и вдохновением, лежащим в основе ее творчества. Экспозиция включает в себя преимущественно пленэрные работы, созданные под открытым небом в разных уголках России: в Карелии, на просторах Бурятии и других местах. Посетители смогут увидеть не только законченные полотна, но и быстрые этюды.

Особенность творческого метода Елены Гражевской, по словам методиста Центра «Факел» Елены Носиковой, заключается в ее умении подмечать и передавать уникальность каждого места, улавливать моменты реальной жизни людей, обращая внимание на мельчайшие детали быта. Торжественное открытие выставки состоится в фойе «Факела» на втором этаже. Вход свободный.