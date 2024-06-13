Выставка картин Михаила Бабенкова откроется 18 июня в Щелкове

Фото: Щелковский историко-художественный музей

Выставка живописи Михаила Бабенкова откроется 18 июня в Щелковском историко-художественном музее. Посетители увидят знаменитые портреты кисти мастера, а также работы из анималистической серии и пейзажи.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, картины художника находятся в собраниях Российской государственной библиотеки искусств, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, в РОСИЗО и в частных коллекциях, в том числе и за границей.

Выставка пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, а завершится 20 июля 2024 года.

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