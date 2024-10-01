Выставка картин местных художников открылась в Раменском

Экспозицию работ художников из Раменского и других городов округа «Очей очарованье» открыли в выставочном зале ДК «Сатурн». Она будет работать до середины октября.

Посетители уже успели оценить новую экспозицию, назвав ее «душевной, уютной, камерной». Здесь представлены живописные виды природы, портреты людей и домашние натюрморты.

Также художники изобразили уютные уголки родного края. Отзывы посетители оставляют в специальной книге.

Выставка будет работать до 13 октября. При этом понедельник и вторник — выходные дни.

Отметим, что в выставочном зале регулярно проходят выставки работ не только художников, но и скульпторов, и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».