Выставка картин местных художников открылась в Домодедове
«Каждый пишет, как он дышит» — под таким девизом открылась выставка картин «Замысел — еще не точка» местных художниц . Мастера представили эскизы, личные фотографии и артефакты.
В экспозиции представлены работы в разных стилях двух местных художниц.
«Художники Светлана Пронина и Татьяна Гудзь дружат всю жизнь, но они такие разные в живописи и в творчестве, и такие похожие одновременно. Мы пытались концептуально сделать пространство таким живым, эскизным, с воплощением их работ, чтобы люди окунулись в атмосферу их творчества», — рассказала Екатерина Зубкова, главный инспектор отдела культуры и туризма комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.
В экспозиции представлены эскизы, личные фотографии и артефакты из мастерских. Они показывают становление стиля каждой художницы и взгляд на окружающий мир.
«Художник необязательно рисует, как на фотографии, это не совсем правильно. Художник — это восприятие мира, это какое-то настроение. Рыбы — это портреты с разными характерами. Тоже немного сюрреализм, потому что мне в снах часто приходят летающие рыбы. Каждый пишет, как он дышит, вот, видимо, чем дышу в разные периоды жизни, разные настроения, такие и выходят картины», — поделилась Светлана Пронина, художник, декоратор, дизайнер.
Работы Татьяны Груздь отличаются многоплановостью и загадочностью — один образ вытекает из другого. Художница принимала участие в выставках в России и за рубежом. Творческий путь начался с детства.
«В три года я разрисовала мамину трудовую книжку, с этого все и началось, это была первая работа. Потом, когда училась в школе, я делала газеты для старшеклассников, уже с первого класса начала там рисовать. Потом пошла в кружок, художественную школу, училище, в институт имени Строганова», — рассказала Татьяна Гудзь художник, дизайнер, член союза художников России, член международной федерации художников при ЮНЕСКО.
На торжественном открытии был создан холст, где каждый смог оставить свой отпечаток. Для всех организовали мастер-классы, а творческий коллектив выступил с необычным представлением.
Выставка будет работать до 12 мая в кафе «Шоколад» на Каширском шоссе, 63. Вход свободный.