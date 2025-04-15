Выставка картин местных художников открылась в Домодедове

«Каждый пишет, как он дышит» — под таким девизом открылась выставка картин «Замысел — еще не точка» местных художниц . Мастера представили эскизы, личные фотографии и артефакты.

В экспозиции представлены работы в разных стилях двух местных художниц.

«Художники Светлана Пронина и Татьяна Гудзь дружат всю жизнь, но они такие разные в живописи и в творчестве, и такие похожие одновременно. Мы пытались концептуально сделать пространство таким живым, эскизным, с воплощением их работ, чтобы люди окунулись в атмосферу их творчества», — рассказала Екатерина Зубкова, главный инспектор отдела культуры и туризма комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.

В экспозиции представлены эскизы, личные фотографии и артефакты из мастерских. Они показывают становление стиля каждой художницы и взгляд на окружающий мир.

«Художник необязательно рисует, как на фотографии, это не совсем правильно. Художник — это восприятие мира, это какое-то настроение. Рыбы — это портреты с разными характерами. Тоже немного сюрреализм, потому что мне в снах часто приходят летающие рыбы. Каждый пишет, как он дышит, вот, видимо, чем дышу в разные периоды жизни, разные настроения, такие и выходят картины», — поделилась Светлана Пронина, художник, декоратор, дизайнер.