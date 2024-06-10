Выставка картин местных художников началась в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Картины местных художников теперь можно увидеть в отделе краеведения Воскресенской централизованной библиотечной системы. Тема экспозиции — весна.

В Воскресенске открылась выставка картин местных художников «Воскресенская весна». На открытии побывала начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она ознакомилась с экспозицией, а также обсудила планы развития с художниками.

Также с приветственной речью выступил председатель Воскресенского литературного объединения «Радуга» Виктор Лысенков. Он рассказал об истории и секрете долголетия творческого объединения. «Радуга» в этом году отмечает 25-летний юбилей. Особенно отметили труд руководителя творческого союза воскресенских художников «Арт-движение» Натальи Черниковой. Два года назад именно она объединила живописцев Воскресенска и сумела талантливое сообщество.

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