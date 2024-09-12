Выставка картин местных художников началась в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске состоялось торжественное открытие выставки картин «Воспоминания о лете». Она организованна художниками из творческого союза «Арт-движение».

Экспозиция объединяет работы, выполненные в различных техниках и жанрах, которые объединены темой лета. Вниманию посетителей представлены подмосковные рощи, розы и полевые цветы, а также городские улицы после дождя.

Открытие выставки сопровождалось музыкальной программой в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Ирины Шолиной.

Организаторы отмечают, что работы мастеров подарят жителям «свое лето», способное согреть даже в холодную зимнюю стужу. Выставка продлится до 30 сентября и предназначена для посетителей всех возрастов.

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