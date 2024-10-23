Выставка картин местного художника открылась в детской библиотеке в Лобне

В Детской библиотеке Лобни открылась творческая выставка «Бабушка и внуки». Художница Елена Карпович представила работы ее и девяти внуков.

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. В преддверии праздника Детская библиотека организовала выставку работ местной художницы.

Сотрудники библиотеки подчеркивают интерес посетителей к картинам, представленным на выставке.

«Все они отражают семейные ценности и преемственность поколений, что является особо актуальным в Год семьи», — рассказали организаторы.

Выставку можно посмотреть по адресу: улица Циолковского, дом № 3.

Отметим, в Детской библиотеке регулярно проводят лекции, выставки и творческие вечера.

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