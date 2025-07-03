Выставка картин «Классика и абстракция» откроется в Балашихе 10 июля

В арт-объекте «Дом кувырком» в Балашихе 10 июля начнет работу выставка «Классика и абстракция» художника Игоря Кузнецова. Гостей ждут уникальные абстрактные картины, созданные в авторской технике, а также иллюстрации, вдохновленные шедеврами русской классической литературы.

Экспозиция проходит в рамках арт-проекта «Наивное искусство — душа народа», организованного Балашихинским Историко-Художественным музеем совместно с «Домом кувырком». Посетители смогут увидеть работы не только известных мастеров, но и талантливых начинающих художников из России и других стран.

«Дом кувырком» — необычное пространство, где привычные представления о реальности переворачиваются с ног на голову, создаёт идеальную атмосферу для восприятия абстрактного и наивного искусства. Организаторы отмечают, что выставка станет не просто демонстрацией картин, но и настоящим путешествием в мир эмоций, фантазий и глубоких смыслов.

Выставка будет открыта ежедневно с 10:00 до 21:00, вход свободный. Мероприятие подходит для всех возрастов (0+).